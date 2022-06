Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens: recul de 30% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 16:52









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance, publie un BPA ajusté des activités poursuivies en baisse de 30% à 96 cents (-28.9 % à taux de change constants) au titre de son troisième trimestre 2021-22, et un résultat opérationnel d'un milliard de dollars (-33,5 % à change constant).



A 32,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaîne de pharmacies est en baisse de 4,2% (-2,8% à changes constants), pénalisé - comme l'avait anticipé le groupe - par un impact de 720 points de base lié aux ventes d'AllianceRx Walgreens.



Walgreens Boots maintient ses attentes de croissance vers le bas de la fourchette à un chiffre de son BPA annuel ajusté, expliquant que sa performance depuis le début de l'exercice est 'globalement conforme aux attentes'.





