Walgreens: rechute du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA ajusté en repli de 30,8% à 1,16 dollar (-29,9% à taux de change constant), après une croissance de 53,1% un an auparavant, qui était liée à la hausse des volumes de vaccins contre la Covid-19.



Les ventes de la chaine de pharmacies ont diminué de 1,5% à 33,4 milliards de dollars, un niveau néanmoins supérieur aux attentes de la direction et en augmentation de 3,2% à taux de change constant et en en excluant les effets de périmètre.



Le groupe maintient ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, entre 4,45 et 4,65 dollars, mais augmente ses prévisions de ventes, à une fourchette-cible allant de 133,5 à 137,5 milliards de dollars.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS NASDAQ 0.00%