Walgreens: objectif de BPA rehaussé pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 14:02

(CercleFinance.com) - Au vu de sa performance de premier trimestre et d'une dynamique positive continue, Walgreens Boots Alliance anticipe désormais une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour l'exercice 2021-22, et non plus une stabilité.



Sur les trois premiers mois de son exercice, la chaine de drugstores fait part d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 53,1% à 1,68 dollar, et d'un profit opérationnel ajusté accru de 48,5% à 1,8 milliard de dollars, hors effets de changes.



Ses revenus ont augmenté de 7,8% à 33,9 milliards, dont une croissance de 7,6% hors effets de changes, Walgreens revendiquant notamment un rôle clé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec 15,6 millions de vaccins administrés sur le premier trimestre.