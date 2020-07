Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens : consensus manqué au 3e trimestre Cercle Finance • 09/07/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance fait part d'un BPA ajusté en chute de 43,8% à 83 cents pour son troisième trimestre comptable (clos fin mai), manquant de plus de 35 cents le consensus, et d'un profit opérationnel ajusté en recul de 46,5% à 919 millions. La chaine de drugstores basée en Illinois affiche un chiffre d'affaires stable (+0,1%) à 34,6 milliards de dollars (+1,2% à changes constants), dont une croissance de 3% des ventes à surface comparable pour l'activité de pharmacies au détail aux Etats-Unis. Walgreens déclare tabler sur un BPA ajusté entre 4,65 et 4,75 dollars pour l'exercice en cours. Son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 2,2% le dividende trimestriel à 46,75 cents par action, mais suspendu l'activité de son programme de rachats d'actions.

Valeurs associées WALGREENS BOOTS NASDAQ +0.17%