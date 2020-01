Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens : consensus manqué au 1er trimestre Cercle Finance • 08/01/2020 à 13:10









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance fait part d'un BPA ajusté en baisse de 6% à 1,37 dollar pour son premier trimestre comptable, manquant de quatre cents le consensus, et d'un profit opérationnel ajusté en recul de 15,6% à 1,5 milliard. La chaine de drugstores affiche un chiffre d'affaires en croissance de 1,6% à 34,3 milliards de dollars (+2,3% à changes constants), dont une croissance de 1,6% des ventes à surface comparable pour l'activité de pharmacies au détail aux Etats-Unis. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de Deerfield (Illinois) maintient sa prévision d'un BPA ajusté globalement stable à taux de changes constants en comparaison annuelle, à plus ou moins trois points de pourcentage près.

