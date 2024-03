Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walgreens Boots: réduction d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Walgreens Boots Alliance indique resserrer à la baisse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice 2023-24 à entre 3,20 et 3,35 dollars, contre 3,20 à 3,50 dollars en estimation précédente.



La chaine de drugstores justifie cette révision par 'un environnement difficile du commerce de détail aux États-Unis, la réduction progressive anticipée du programme de cession-bail et la baisse du bénéfice attribuable aux ventes d'actions de Cencora'.



Sur son deuxième trimestre comptable, elle a essuyé une perte de 6,85 dollars par action sur une dépréciation de goodwill sur VillageMD, mais son BPA ajusté a augmenté de 3,4% à 1,20 dollar, pour des ventes en hausse de 6,3% à 37,1 milliards (+5,7% à changes constants).





