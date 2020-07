Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens Boots : partenariat avec VillageMD Cercle Finance • 08/07/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - La chaine de drugstores Walgreens Boots Alliance et VillageMD annoncent que Walgreens installera dans ses pharmacies les plus importantes des cabinets de services médicaux, après un essai qui a connu un large succès l'année dernière. Ce partenariat étendu ouvrira ainsi 500 à 700 cliniques de soins médicaux primaires 'Village Medical at Walgreens' sur plus de 30 marchés aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années, avant l'installation de plusieurs centaines d'autres par la suite. Selon les termes du nouvel accord, WBA investira un milliard de dollars en fonds propres et en dette convertible dans VillageMD sur les trois années à venir, y compris un investissement en fonds propres de 250 millions de dollars devant être réalisé ce jour.

