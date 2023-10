Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens Boots: nouveau CEO nommé information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance a annoncé mardi soir la nomination de Tim Wentworth au poste de CEO, à compter du 23 octobre. Il se joindra également au conseil d'administration de la chaine de drugstores dès son entrée en fonction.



Plus récemment, Tim Wentworth était fondateur et CEO d'Evernorth, l'organisation de services de santé de Cigna qui travaille en partenariat avec les régimes de santé, les employeurs et les organisations gouvernementales.



Avant de rejoindre Cigna, il a occupé le poste de CEO d'Express Scripts, le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, à la suite de la fusion de cette société avec Medco Health Solutions, en avril 2012.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS NASDAQ +0.49%