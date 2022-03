Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens Boots: hausse de 26% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance (WBA) publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22 un bénéfice net ajusté des activités poursuivies en augmentation de 25,8% à 1,4 milliard de dollars, soit un BPA de 1,59 dollar, en hausse de 26,5% à changes constants.



A 33,8 milliards de dollars, les revenus de la chaine de pharmacies ont augmenté de 3% (+3,8% à changes constants), tirés par les vaccinations et les tests Covid-19, ainsi que des ventes comparables au détail en hausse de 14,7% aux États-Unis et de 22% pour Boots UK.



WBA maintient sa prévision d'une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' de son BPA ajusté annuel. Il fait part aussi d'un examen stratégique en cours pour Boots, conformément à son souhait de se concentrer sur les soins de santé aux États-Unis.





