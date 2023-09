Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens Boots: départ de la CEO information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance annonce le départ, avec effet immédiat, de Rosalind Brewer de ses fonctions de CEO (poste qu'elle occupait depuis mars 2021) et de membre du conseil d'administration, décision prise 'd'un commun accord' avec le conseil.



Le conseil a nommé Ginger Graham, actuellement administratrice indépendante, au poste de CEO par intérim. Rosalind Brewer continuera à conseiller le groupe pendant qu'il recherchera un CEO permanent avec l'aide d'un cabinet de recrutement.



Par ailleurs, la chaine de drugstores déclare s'attendre à ce que son BPA ajusté pour l'ensemble de son exercice 2023 soit 'égal ou proche de la limite inférieure de sa fourchette précédemment indiquée'.





