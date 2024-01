Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walgreens Boots: baisse drastique du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats au titre de son premier trimestre 2023-24, Walgreens Boots Alliance fait part d'une quasi-division par deux (-48%) de son dividende trimestriel par action, pour le ramener à 0,25 dollar.



'Nous évaluons toutes les options stratégiques pour générer une valeur durable à long terme pour les actionnaires, en mettant l'accent sur des mesures rapides pour ajuster les coûts et augmenter les flux de trésorerie', affirme son CEO Tim Wentworth.



Sur les trois premiers mois de son exercice, la chaine de pharmacies a vu son BPA ajusté chuter de 43% à 0,66 dollar, malgré des ventes en croissance de 10% à 36,7 milliards, dont une augmentation de 8,7% à taux de change constant.



Expliquant cette chute de profits par des tendances difficiles du marché de détail aux États-Unis et un taux d'imposition plus élevé, Walgreens maintient toutefois sa prévision d'un BPA ajusté de 3,20 à 3,50 dollars pour l'ensemble de l'exercice.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS NASDAQ -4.05%