Walgreens Boots: baisse de 27% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance indique que son BPA ajusté a diminué de 27,2% à 1,16 dollar sur son deuxième trimestre comptable (-25,8% à taux de change constant), reflétant un vent contraire de 26% dû à la baisse des volumes de vaccins et de tests contre la Covid-19.



A 34,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 3,3%, dont une progression de 4,5% à taux de change constant. Le principal segment des pharmacies de détail aux États-Unis a connu une hausse de 3,1% de ses ventes en comparable.



'WBA a terminé un solide deuxième trimestre avec une accélération en février, ce qui renforce notre confiance dans la poursuite d'une forte croissance au second semestre', commente la CEO de la chaine de drugstores, Rosalind Brewer.



Le groupe maintient sa fourchette de prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice allant de 4,45 à 4,65 dollars, 'la forte croissance des activités de base étant plus que compensée par l'effet du pic de la demande liée à la Covid-19'.





