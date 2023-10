Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens Boots: baisse de 17% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 13:22









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie au titre de son dernier trimestre 2022-23 un BPA ajusté en diminution de 17% à 0,67 dollar et un bénéfice d'exploitation ajusté en baisse de 9,8% à 683 millions, reflétant le recul des volumes de vaccins et de tests de dépistage de la Covid-19.



Les ventes de la chaine de drugstores ont augmenté de 9,2% pour atteindre 35,4 milliards de dollars, dont une augmentation de 8,3% à taux de change constant, portant le cumul sur l'ensemble de l'exercice écoulé à 139,1 milliards (+4,8%).



Affichant sur l'année 2022-23 un BPA ajusté en baisse de 20,9% à 3,98 dollars, le groupe indique viser pour 2023-24 une fourchette-cible allant de 3,20 à 3,50 dollars, mais ne fournit pas à ce stade de prévisions à plus long terme.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS NASDAQ +0.98%