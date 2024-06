Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walgreens: abaissement d'objectifs de BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance annonce abaisser ses prévisions de BPA ajusté pour son exercice 2023-24 à entre 2,80 et 2,95 dollars, 'reflétant les tendances difficiles du secteur des pharmacies et un environnement de consommation américain pire que prévu'.



La chaine de drugstores a enregistré un BPA ajusté de 0,63 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 36,6% à taux de change constant, pour des revenus de 36,4 milliards, en augmentation de 2,5% hors effets de change.



'Nous continuons de faire face à des pressions persistantes sur la consommation aux Etats-Unis et à l'impact de la récente dynamique du marché qui a érodé les marges des pharmacies', indique son CEO Tim Wentworth.



'Forts de notre examen stratégique, nous nous concentrons sur l'amélioration de notre activité principale, nous nous attaquons aux problèmes critiques de toute urgence et nous nous efforçons de débloquer des opportunités de croissance', poursuit-il.





