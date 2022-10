Walgreen : les comptes basculent dans le rouge au quatrième trimestre

(AOF) - La chaîne de pharmacie américaine, Walgreens a enregistré une perte nette au quatrième trimestre, clos fin août, en raison d’une importante charge pour dépréciation. La perte nette s'est élevée à 415 millions de dollars, contre un bénéfice net de 358 millions de dollars au trimestre de l'exercice précédent. La société a déclaré une perte par action de 48 cents, alors qu'elle affichait un bénéfice par action de 41 cents au trimestre de l'année précédente.

Ses comptes ont souffert d'une charge de dépréciation, sans impact sur la trésorerie, de 783 millions de dollars liée aux actifs incorporels de Boots UK.

Walgreens a connu un bénéfice ajusté par action en chute de 31,8 % à 0,80 cents, reflétant une baisse de 30% à taux de change constants. La chaîne de pharmacie a cependant dépassé les attentes du marché : 77 cents.

Sur ce quatrième trimestre également, ses ventes ont baissé de 5,3 % par rapport au trimestre de l'année précédente pour s'élever à 32,4 milliards de dollars, soit une baisse de 3,2 % à taux de change constants. Wall Street anticipait 32,09 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2023, Walgreens Boots Alliance s'attend à un bénéfice par action ajusté de 4,45 à 4,65 dollars. Le marché cible 4,43 dollars. Son coeur de métier devrait afficher une croissance de 8 à 10 % à taux de change constants, qui devrait être plus que compensée par des mouvements de change défavorables d'environ 2 % et par un vent contraire de 15 à 17 % dû à la baisse du nombre de vaccinations contre le Covid-19.

