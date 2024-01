Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: va réaliser une Journée Investisseurs information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 08:44









(CercleFinance.com) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, annonce la tenue d'une Journée Investisseurs (Capital Markets Day) le 8 février 2024.



Le groupe publiera à cette occasion son chiffre d'affaires 2023 et présentera ses ambitions de développement, deux ans après son introduction en bourse sur Euronext Paris.



La société annonce son calendrier de communication financière 2024. Le Chiffre d'affaires annuel 2023 et la Journée Investisseurs seront donc organisés le 8 février 2024, les résultats annuels 2023 seront publiés le 8 avril 2024, l'Assemblée Générale sera organisée le 27 juin 2024, les résultats semestriels 2024 sont prévus le 30 septembre 2024.



Tous les communiqués sont publiés après clôture de la bourse de Paris.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris +0.21%