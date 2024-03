Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: unité de production avec le comté de Steuben information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 07:54









(CercleFinance.com) - Waga Energy et le comté de Steuben, regroupant 94 000 personnes dans l'état de New York, ont démarré une unité de production sur le site de stockage des déchets de Bath. Le gaz renouvelable est injecté dans le réseau de l'opérateur local Corning Natural Gas.



Waga Energy et le comté de Steuben ont démarré, le 15 mars, une unité de production de biométhane sur le site de stockage des déchets de Bath, dans l'état de New York (États-Unis). Elle injectera 60 GWh de gaz renouvelable par an dans le réseau de distribution de l'opérateur local Corning Natural Gas, soit la consommation d'environ 4 000 foyers.



Le biométhane se substituera au gaz naturel fossile et évitera l'émission de 13 500 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère selon la méthodologie de calcul de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency).



Waga Energy exploitera l'unité WAGABOX® pendant une durée initiale de 20 ans, et générera des revenus en revendant le biométhane dans le cadre d'un contrat d'achat privé (BPA - Biomethane Purchase Agreement). Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés avec le comté de Steuben.



Le site de stockage du comté de Steuben est le premier aux États-Unis à bénéficier de la technologie WAGABOX® pour produire du biométhane à partir du gaz émis spontanément par les déchets enfouis.



Waga Energy exploite actuellement 20 unités WAGABOX® dans le monde et 14 autres sont en construction.



Le site de stockage des déchets de Bath traite 280 000 tonnes de déchets par an. Waga Energy a été choisi par le comté de Steuben à l'issue d'un appel d'offres lancé en 2020.



Guénaël Prince, directeur général de Waga Energy Inc. : ' Le démarrage de l'unité WAGABOX® sur le site de stockage des déchets de Bath, dans le comté de Steuben, est une étape majeure dans le déploiement de notre innovation technologique aux États-Unis et un pas de plus vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous nous réjouissons de la confiance du comté de Steuben pour ce premier projet aux États-Unis '.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris 0.00%