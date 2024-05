Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: une unité Wagabox inaugurée aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Waga Energy fait part de l'inauguration de la première unité de production de gaz naturel renouvelable (GNR) utilisant sa technologie Wagabox aux États-Unis, sur le site de stockage des déchets du comté de Steuben à Bath (Etat de New York).



Ayant démarré le 15 mars dernier, cet équipement innovant injectera 60 GWh de gaz renouvelable par an dans le réseau de distribution de l'opérateur local Corning Natural Gas, soit la consommation d'environ 4.000 foyers.



Le biométhane se substituera au gaz naturel fossile et évitera l'émission de 13.500 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère, selon la méthodologie de calcul de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.



Waga Energy exploitera l'unité Wagabox pendant une durée initiale de 20 ans, et générera des revenus en revendant le biométhane dans le cadre d'un contrat d'achat privé. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés avec le comté de Steuben.



Le site de stockage des déchets de Bath traite 280.000 tonnes de déchets par an. Waga Energy a été choisi par le comté de Steuben (rassemblant environ 94.000 habitants) à l'issue d'un appel d'offres lancé en 2020.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris +0.51%