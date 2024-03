Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy:une unité de production avec Séché Environnement information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Séché Environnement et Waga Energy ont démarré une unité de production sur le site d'Opale Environnement, filiale du groupe Séché Environnement, à Sainte-Marie-Kerque (Pas-de-Calais).



Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, cet équipement innovant valorise le gaz émis spontanément par les déchets enfouis sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Sa production est injectée directement dans le réseau de gaz local pour alimenter les particuliers et les entreprises.



L'unité WAGABOX® de Sainte-Marie-Kerque peut traiter 800 m3/h et produire jusqu'à 35 GWh de biométhane par an (selon la concentration de méthane présent dans le gaz brut) soit la consommation d'environ 5 500 foyers. Elle permettra d'éviter l'utilisation du gaz naturel fossile représentant l'émission de 5 800 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.



Maxime Séché, directeur général de Séché Environnement : ' Cette unité de production de biométhane est une illustration de l'engagement du groupe Séché Environnement en faveur de l'économie circulaire et de la transition écologique des territoires et des industries. Il s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du Groupe présentée en février 2022, dont l'ambition est de réduire de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 '.



Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy : ' Grâce à la technologie WAGABOX®, le site de Sainte-Marie-Kerque devient producteur de biométhane, et alimente désormais le territoire avec une énergie locale et décarbonée '.





