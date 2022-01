Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Waga Energy: une nouvelle unité de production en France information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Waga Energy a annoncé vendredi le démarrage d'une nouvelle unité de production de biométhane en France, sa onzième lancée dans l'Hexagone en moins de cinq ans.



Le spécialiste de la valorisation du gaz issu des déchets souligne que l'unité a été construite sur l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) située sur la commune de Gournay (Indre).



L'unité utilise la technologie brevetée de Waga, qui permet de séparer le méthane des autres composants contenus dans le gaz émis par les déchets enfouis.



Cette unité produira 15 GWh de gaz renouvelable par an, soit la consommation d'environ 3000 foyers récents, puisque le gaz ainsi créé sera injecté dans le réseau de l'opérateur GRDF afin d'alimenter le territoire de Châteauroux.



Waga souligne que 11 nouvelles unités sont actuellement en cours de construction, dont une en Espagne, deux au Canada et une aux Etats-Unis.



Suite à ces annonces, l'action Waga progressait de 1,5% vendredi matin à la Bourse de Paris. Depuis son introduction en Bourse sur Euronext Paris, à la fin du mois d'octobre, le titre s'est apprécié de près de 19%.





