Waga Energy: un module validé par Air Liquide

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce qu'à l'issue d'une série de tests, Air Liquide a validé la performance du module de distillation cryogénique qu'il lui a fourni pour son unité de production de biométhane sur le site de stockage des déchets de Mallard Ridge, au Wisconsin.



Cet équipement breveté par Waga Energy sert à séparer le méthane des gaz de l'air (azote et oxygène), une étape indispensable à la valorisation du gaz des sites de stockage des déchets, en vue de l'injection de biométhane dans des réseaux de distribution de gaz.



Sur le site de Mallard Ridge, l'équipement est couplé à un module de filtration membranaire d'Air Liquide. L'installation, aujourd'hui en service, produit du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel, qui est injecté directement dans le réseau local.



Le module cryogénique de Mallard Ridge est le premier d'une série de trois équipements commandés par Air Liquide à la société, les deux autres étant en cours d'installation sur le site de Winnebago, en Illinois.



Spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, Waga Energy a standardisé la fabrication des modules de distillation cryogénique, intégrés à son procédé d'épuration Wagabox.





