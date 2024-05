Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: un contrat remporté aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 09:21









(CercleFinance.com) - Waga Energy a annoncé mercredi avoir décroché un contrat aux Etats-Unis auprès du comté de Rockingham (Caroline du Nord) en vue de produire du biométhane sur un site de stockage des déchets.



Dans un communiqué, la société française indique avoir remporté un appel d'offres qui avait été lancé fin 2022 afin de valoriser le gaz issu de la décharge.



Dans le cadre de cet accord, Waga prévoit de financer la construction d'une unité d'épuration, à partir de sa technologie Wagabox, pour produire du biométhane à partir du gaz émis spontanément par les déchets.



L'entreprise exploitera cet équipement pendant une durée d'au moins 20 ans, en partageant les revenus générés par la vente du biométhane avec le comté de Rockingham.



L'unité, qui sera mise en service en 2026, pourra produire jusqu'à 60 GWh de biométhane par an, injectés directement dans le réseau de gaz local.



Au sens de la méthodologie de calcul de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), la production de ce gaz renouvelable évitera l'émission d'environ 13.500 tonnes de CO2 par an.



Le site de stockage du comté de Rockingham, situé à environ 450 kilomètres au sud-ouest de Washington, D.C., traite environ 100.000 tonnes de déchets par an, produits par les 92.000 habitants du territoire.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Waga Energy réagissait peu à cette annonce dans les premiers échanges mercredi matin, affichant un gain de l'ordre de 0,4%.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris +0.38%