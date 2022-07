Waga Energy: un concert d'actionnaires dépasse les 20 % information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 12:43

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 6 juillet 2022, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de franchissements de seuils suivantes, intervenus le 30 juin 2022 :

- le concert composé de la société Holweb et de Mathieu Lefebvre a déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Waga Energy et détenir 20,72% du capital et des droits de vote de cette société.



À cette occasion, la société Holweb a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Waga Energy.



Nicolas Paget a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Waga Energy et détenir individuellement 4,83% du capital et des droits de vote de cette société.



Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation de capital de la société Waga Energy décidée par ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 30 juin 2022 au profit de la société Holweb.