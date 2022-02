Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Waga Energy: trois modules cryogéniques pour Air Liquide information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce qu'il va fournir trois modules de distillation cryogéniques à Air Liquide pour équiper deux unités de production de biométhane en construction sur des sites de stockage des déchets situés aux États-Unis.



Ces équipements, servant à séparer le méthane des gaz de l'air (oxygène et azote), sont produits de manière standardisée par Waga Energy pour ses unités WAGABOX, permettant de valoriser le gaz des sites de stockage des déchets sous forme de biométhane.



Waga Energy a livré un premier module à Air Liquide en septembre 2021 pour une unité sur le site de Mallard Ridge à Delavan (Wisconsin), qui sera opérationnelle au deuxième trimestre 2022. Les deux autres seront installés sur une unité sur un site à Winnebago (Illinois).





