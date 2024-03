Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: succès de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 08:12









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires par l'émission de 3.939.394 nouvelles actions au prix de 13,20 euros par Action Nouvelle.



Le produit brut de l'Offre s'élève à 52 millions d'euros, et le produit net à environ 50,2 millions d'euros. 3.939.394 Actions Nouvelles seront émises, représentant environ 19,2 % du capital social existant de la Société.



Le règlement-livraison de l'Offre devrait intervenir le 25 mars 2024, sous réserve des conditions habituelles.



Waga Energy connaît une accélération significative de sa croissance, notamment en Amérique du Nord, et a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour financer la quote-part en fonds propres des investissements (capex) de nouveaux projets ainsi que la préfabrication et la fabrication d'unités WAGABOX(c) afin de soutenir sa croissance internationale.



Avec le produit net de l'Offre, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives, dont la dette corporate, la Société prévoit de financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2026.



Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, déclare : ' Je remercie vivement l'ensemble des investisseurs ayant participé à l'augmentation de capital de Waga Energy, et tout particulièrement nos actionnaires historiques (Noria, ALIAD, Starquest, Tertium et VOL-V), CMA-CGM, qui nous a rejoint au moment de l'introduction en Bourse ainsi qu'Enowe et tous les nouveaux investisseurs qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous avons démontré ces derniers mois notre excellence opérationnelle et notre capacité à exécuter notre feuille de route, en démarrant nos premières unités de production en Espagne, au Canada et tout récemment aux États-Unis '.



' Ces capitaux vont permettre de financer de nouvelles unités de production, notamment aux États-Unis, un marché stratégique sur lequel nous enregistrons depuis quelques mois de nombreux succès commerciaux.'





