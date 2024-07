Waga Energy signe un prêt vert syndiqué de 100 millions d’euros

Waga Energy, leader mondial de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un prêt vert syndiqué de 100 millions d’euros auprès d’un consortium constitué de cinq groupes bancaires : Groupe BPCE (Natixis, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Caisse d’Épargne Rhône Alpes), Groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Crédit Agricole Centre France, Crédit Lyonnais), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, BNP Paribas et Société Générale.



Ce crédit syndiqué, d’une maturité de 3 ans extensible à 5 ans, permettra d’accélérer le développement international de Waga Energy, notamment aux États-Unis, et de renforcer la structure financière du Groupe.



Ce crédit labellisé comme « prêt vert » servira à financer des projets qui contribuent à l’atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie verte européenne, en ligne avec les enjeux de décarbonation.



« L’obtention d’un financement au niveau de la maison mère du Groupe témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires dans le projet porté par Waga Energy au service de la transition énergétique. Il renforce encore davantage notre bilan et atteste de la robustesse de notre modèle d’affaires basé sur la construction et l’exploitation d’actifs générant des cashflows hautement prévisibles », déclare Jean-Michel Thibaud, directeur financier groupe et directeur général adjoint de Waga Energy.