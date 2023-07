Waga Energy s'associe au comté de Scott pour produire du biométhane dans l’Iowa

(AOF) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un accord avec la Commission Déchets du comté de Scott (Iowa) et la société Linwood Mining and Minerals, pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Davenport dans l'Iowa. Waga Energy va construite une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée Wagabox, permettant de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du biogaz émis spontanément par la dégradation des matières organiques contenues dans les déchets enfouis.

Waga Energy prendra en charge son exploitation pendant au moins 20 ans, et partagera les revenus générés par la vente du biométhane avec la Commission et Linwood. Waga Energy aidera également la Commission à étendre et à améliorer son réseau de captation du biogaz, afin d'optimiser la production énergétique de l'unité.

L'unité Wagabox sera mise en service en 2025. Elle produira 60 GWh de biométhane par an (200,000 MMBtu), injectés directement dans le réseau de gaz local grâce à un raccordement de 1,6 kilomètre réalisé dans le cadre de ce projet.

L'installation alimentera environ 4 000 foyers locaux et évitera l'émission de 10 000 d'eqCO2 par an. Le projet fournira des revenus complémentaires à la Commission et à Linwood, tout en contribuant à la transition énergétique du territoire et à la lutte contre le réchauffement climatique.

