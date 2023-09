Waga Energy:obtient les certifications ISO 9001 et ISO 14001 information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 18:07

(CercleFinance.com) - Waga Energy obtient les certifications ISO 9001 et ISO 14001 attestant de la structuration de son organisation et de son engagement au service du développement durable.



Initiée à l'automne 2022, cette démarche a été certifiée en juin 2023 par la société Aequitas, et bénéficiera également aux filiales nord-américaines du Groupe.



La certification ISO 14001 atteste de la prise en compte par le Groupe des enjeux environnementaux, et implique une démarche d'amélioration continue en matière de développement durable.



La norme reprend les exigences des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) formulés en 2015 par l'Organisation des Nations Unies (ONU) autour de trois piliers : social, économie et écologie.



Martin Tramoy, directeur Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) de Waga Energy, déclare : ' L'excellence opérationnelle et la performance environnementale sont au coeur de la réussite du projet porté par Waga Energy au service de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique '.