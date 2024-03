Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: nomination de Jean-Michel Thibaud information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce la nomination de Jean-Michel Thibaud en qualité de directeur financier groupe et directeur général adjoint à compter du 3 avril 2024. Il était auparavant directeur financier adjoint du groupe Orange.



Jean-Michel Thibaud apportera au groupe une solide expertise dans le domaine de la finance et en particulier des financements, et mettra son expérience opérationnelle au service de la croissance et de la structuration du groupe au niveau mondial.



Jean-Michel Thibaud déclare : ' Je suis très heureux de rejoindre Waga Energy, une entreprise en pleine croissance dont l'activité est au coeur des grands enjeux environnementaux de notre époque '.



Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, déclare : ' Sa connaissance du secteur bancaire et son expérience au sein de la direction financière d'une grande entreprise du CAC 40 viennent renforcer notre expertise dans le domaine des financements, au coeur de nos enjeux de croissance au moment où nous accélérons le déploiement de notre solution à l'international et notamment aux États-Unis '.





