Waga Energy: mise en service d'une unité au Québec

(CercleFinance.com) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, annonce la mise en service avec Matrec-GFL, d'une unité de production de biométhane sur un site de stockage des déchets fermé à Chicoutimi, au Québec.



Exploité entre 1998 et 2017 par Matrec-GFL, le site de Chicoutimi a reçu plus de 1,6 million de tonnes de déchets ultimes. Il produira encore du biogaz pendant plusieurs années, provenant de la dégradation des matières organiques enfouies.



Grâce à la technologie Wagabox, développée et brevetée par Waga Energy, ce biogaz est désormais valorisé sous forme de biométhane. Ce dernier est vendu à Énergir, le principal distributeur de gaz naturel au Québec, et injecté directement dans son réseau.



L'unité contribue ainsi à atteindre l'objectif d'injecter 10% de gaz renouvelable d'ici 2030 dans le réseau gazier d'Énergir, dans le cadre du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec.



Matrec-GFL a octroyé à Waga Energy le droit d'exploiter le biogaz du site de Chicoutimi pour une durée de 10 ans. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre les deux partenaires.





