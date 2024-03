Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: lance une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires pour un montant global minimum de 45 millions d'euros.



L'Offre comprend des investissements de la part d'Air Liquide Investissements d'Avenir et Démonstration (ALIAD), Noria, Starquest, VOL-V, CMA-CGM et Tertium Croissance, actionnaires historiques, et d'Enowe, qui ont signé des engagements de souscription.



La Société a reçu les engagements de souscription irrévocables pour un montant total de 18,3 millions d'euros. La construction accélérée du livre d'ordres commence immédiatement et devrait se terminer avant l'ouverture du marché réglementé d'Euronext Paris le 21 mars 2024, sous réserve d'une clôture anticipée.



Waga Energy connaît une accélération significative de sa croissance, notamment en Amérique du Nord, et a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour financer la quote-part en fonds propres des investissements (capex) de nouveaux projets et la préfabrication et la fabrication d'unités WAGABOX(c) afin de soutenir sa croissance internationale.



Avec le produit net de l'Offre, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives, dont la dette corporate, la Société prévoit de pouvoir financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2026.



Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy , déclare : ' Nous détenons aujourd'hui 20 unités en exploitation, 13 autres en construction, et environ 160 projets en développement actif dans le monde, dont la moitié aux États-Unis, où nous venons de démarrer notre première unité. Ce financement va nous permettre de saisir les opportunités qui s'offrent à nous sur ce marché stratégique, où nous avons remporté ces derniers mois de nombreux appels d'offres. '





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris -5.06%