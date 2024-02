Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: hausse de 74 % du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Waga Energy a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 33,3 millions d'euros, en hausse de 74 % par rapport à 2022.



En 2023, le parc d'unités WAGABOX® a injecté 336 GWh de biométhane (+55 %), dont 63 GWh à l'international. Cette forte croissance est due au démarrage de 5 nouvelles unités, dont 3 hors de France (2 au Canada et 1 en Espagne).



La production des unités internationales représente 14 % du chiffre d'affaires Groupe provenant de la vente de biométhane et des prestations d'épuration.



Le parc a atteint en 2023 une disponibilité moyenne de 95,7% sur les unités exploitées depuis plus de 12 mois et 94,2 % en incluant les mises en service de l'année, notamment les premières unités internationales.



Au cours de l'année 2023, Waga Energy a engagé la construction de 6 nouvelles unités aux États-Unis. Ces nouveaux contrats représentent une capacité de production additionnelle de 660 GWh par an.



' Sur le plan commercial, les projets signés cette année aux États-Unis représentent à eux seuls un chiffre d'affaires récurrent supérieur à celui signé depuis la création du Groupe en 2015. Cette percée réussie sur un marché hautement stratégique témoigne de l'intérêt suscité par notre solution auprès des acteurs du traitement des déchets locaux ' a déclaré Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy.





