Waga Energy: hausse de 56% du chiffre d'affaires sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 08:39

(CercleFinance.com) - Waga Energy a réalisé en 2022 une performance solide dans un environnement géopolitique et économique volatil.



La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2022 en forte augmentation à 19,2 ME (+56 %), 216 GWh de biométhane injectés (+49 %), 35 700 tonnes d'eqCO2 évitées. Elle a signé 7 nouveaux contrats portant à 29 le nombre de projets WAGABOX® engagés à fin 2022, représentant une capacité installée totale supérieure à 1 TWh/an.



La trésorerie ressort à 91,7 ME pour une dette financière de 52,6 ME.



Waga Energy est portée par la forte accélération de la demande de biométhane au niveau mondial, et par l'enjeu majeur de réduire les émissions de méthane.



Les perspectives 2023 sont très positives. Le groupe enregistre 123 projets en développement, principalement à l'international, plus de 1,5 TWh de capacité installée en négociations exclusives en Amérique du Nord et 8 démarrages prévus en 2023 pour une capacité installée de 800 GWh/an en fin d'année.



Mathieu Lefebvre, PDG de Waga Energy, a déclaré :

' L'augmentation substantielle et durable de la valeur commerciale du biométhane, conséquence de la crise énergétique de l'année 2022, fournit à Waga Energy l'opportunité d'accélérer le déploiement de sa solution au service de la transition énergétique. Grâce au travail de structuration et d'organisation accompli ces derniers mois par les équipes, le Groupe se trouve en position idéale pour devenir un leader mondial de la valorisation du gaz de sites de stockage sous forme de biométhane. '.