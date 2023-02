Waga Energy: hausse de +56% du chiffre d'affaires en 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 18:49

(CercleFinance.com) - Waga Energy a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 millions d'euros en 2022 (+56%). Ce chiffre a été généré à hauteur de 79 % par la vente de biométhane et les prestations d'épuration facturées aux opérateurs de site de stockage des déchets et à hauteur de 19 % par la vente d'équipements.



' En 2022, le parc d'unités WAGABOX® a injecté 216 GWh de biométhane dans le réseau de gaz français, soit 49 % de plus que l'année précédente. Cette augmentation est due au démarrage de nouvelles capacités, dont une unité de très grande capacité pouvant produire cinq fois plus que les précédentes ' indique la direction.



Waga Energy a engagé la construction de sept nouvelles unités WAGABOX® au cours de l'année 2022, dont cinq en France et deux au Canada. Au 31 décembre 2022, le Groupe exploitait quatorze unités en France, offrant une capacité installée de 415 GWh/an, et avait engagé la construction de quinze unités, pour une capacité installée additionnelle de 565 GWh/an. Ces 29 unités représenteront une capacité installée totale de près de 1 TWh/an.



Mathieu Lefebvre, Pdg de Waga Energy, a déclaré : ' L'année 2022 a confirmé la très forte valeur de la technologie unique au monde développée par Waga Energy, et notre capacité à apporter une réponse puissante à une crise énergétique qui s'annonce durable. Notre solution permet de transformer des millions de mètres cubes de gaz à effet de serre émis par les déchets en substitut renouvelable du gaz naturel fossile '.