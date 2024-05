Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: démarrage d'une unité dans les Ardennes information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir démarré le 26 avril, avec la société d'économie mixte locale Arcavi, une unité de production sur l'installation de valorisation et d'élimination des déchets ardennais (IVEDA) d'Éteignières, dans les Ardennes.



Cette unité utilise sa technologie Wagabox pour produire du biométhane à partir du gaz émis spontanément par les déchets enfouis sur le site. Ce gaz vert est injecté directement dans le réseau de GRDF pour alimenter les communes de Rocroi et Bourg Fidèle.



L'unité Wagabox peut traiter jusqu'à 600 m3/h de gaz et produire environ 25 GWh de biométhane par an, selon la concentration de méthane dans le gaz brut. Elle remplace pour l'heure l'un des deux moteurs de cogénération installés sur le site.



Dès l'année prochaine, après l'arrêt du second moteur, elle traitera l'intégralité du gaz disponible. Elle pourra alors alimenter plus de 2.500 foyers, évitant ainsi l'émission d'environ 3.000 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.



'Sa mise en service va augmenter fortement le rendement énergétique du site et fournir une énergie locale et renouvelable pour substituer les énergies fossiles, notamment dans le transport, l'industrie et le chauffage urbain', souligne Waga Energy.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris +3.19%