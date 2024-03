Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: couverture du titre par Gilbert Dupont information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a le plaisir d'annoncer l'initiation de la couverture de son titre par la société de bourse Gilbert Dupont.



Le titre Waga Energy est désormais suivi par Bryan Garnier, Portzamparc / Groupe BNP Paribas, Gilbert Dupont / Groupe Société Générale.



Le prochain rendez-vous de communication financière est la publication des résultats 2023 le 29 avril 2024, après clôture des marchés.





