Waga Energy: contrat d'achat privé de biométhane avec Engie

(CercleFinance.com) - Waga Energy indique vendre à Engie, depuis le 1er mai, le biométhane produit sur le Val Pôle de Veolia à Claye-Souilly, dans le cadre d'un contrat d'achat privé d'une durée de 13 ans, sans recourir au tarif avec obligation d'achat subventionné par le gouvernement français.



Pour rappel, dans le contexte d'un besoin croissant de développement des énergies locales et bas carbone, les trois entreprises ont mis en place une collaboration inédite pour franchir une étape significative dans le développement de la filière biométhane en France.



Depuis mars 2022, Veolia fournit à Waga Energy du biogaz provenant du centre de stockage des déchets de Claye-Souilly, en Île-de-France, pour produire du biométhane grâce à sa technologie brevetée Wagabox.



Ce biométhane était au départ vendu à Engie dans le cadre du tarif avec obligation d'achat subventionné par le gouvernement. Le contrat valorise désormais le biométhane à un prix supérieur au prix subventionné.



Plus long contrat d'achat privé de biométhane signé en France à ce jour, il a permis à Waga Energy de maintenir le financement de l'unité de production de biométhane par un crédit à long terme souscrit auprès de CIC et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.





