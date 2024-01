Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: contrat autour du biométhane dans l'Indiana information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir signé un contrat avec l'entreprise Decatur Hills Landfill afin de produire du biométhane dans la ville de Greensburg, dans l'Indiana (États-Unis).



L'accord prévoit que Waga Energy finance la construction d'une unité de production utilisant sa technologie brevetée Wagabox pour valoriser sous forme de biométhane le gaz émis par les déchets enfouis.



WagaEnergy exploitera l'unité pendant au moins 20 ans, et apportera son soutien à Decatur Hills Landfill pour optimiser la capture du méthane et la production énergétique du site.



Waga Energy précise que son unité Wagabox sera en mesure de traiter jusqu'à 1600 m3/h de gaz brut et produire 55 GWh de biométhane par an. Sa production sera injectée directement dans le réseau de gaz local.



L'unité, qui sera mise en service en 2025, évitera chaque année l'émission de plus de 9000tonnes d'eqCO2 dans l'atmosphère.



“Grâce à la solution Wagabox, le gaz produit spontanément par le site de Decatur Hills, jusqu'à présent brûlé dans une torchère, servira à alimenter la communauté locale avec un gaz propre, local et renouvelable', résume Guénaël Prince, directeur général de Waga Energy USA.





