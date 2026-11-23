Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un accord avec Randolph Farms Landfill et Best Way Disposal, deux sociétés du groupe familial The Balkema Companies, pour construire une unité d'épuration à Modoc, dans l'Indiana (Etats-Unis). L'équipement valorisera le gaz émis spontanément par les déchets enfouis sous forme d'énergie propre, locale et renouvelable.

Randolph Farms Landfill et Best Way Disposal font partie de The Balkema Companies, un groupe familial présent dans la gestion des déchets, la construction, les granulats et des secteurs connexes.

Il s'agit de la deuxième collaboration entre Waga Energy et The Balkema Companies, après le démarrage réussi, en août 2026, d'une première unité sur le site de stockage des déchets de Decatur Hills, à Greensburg (Indiana).

Aux termes de cet accord, Waga Energy financera et construira l'unité, en sera propriétaire et l'exploitera pendant au moins 20 ans. Randolph Farms assurera la gestion du réseau de captage du biogaz et contribuera aux travaux de génie civil. Waga Energy et Randolph Farms se partageront les revenus issus de la vente du biométhane.

Equipée de la technologie Wagabox, développée et brevetée par Waga Energy, l'unité pourra traiter jusqu'à 3 200 m³/h de biogaz brut et produire jusqu'à 120 GWh de biométhane par an à pleine capacité. Sa mise en service est prévue début 2028. Elle remplacera l'épurateur qui alimente aujourd'hui la station d'avitaillement de Best Way Disposal, installée sur le site.

Fruit de 15 années de développement, la technologie Wagabox fait appel à la cryogénie pour valoriser le gaz des sites de stockage des déchets. Elle optimise la production énergétique des sites et délivre un biométhane de haute qualité, injectable directement dans les réseaux de gaz, quelle que soit la composition du biogaz.

Grâce à l'unité Wagabox, le biométhane produit sur le site de Randolph Farms pourra être injecté dans le réseau de transport de gaz naturel et commercialisé, notamment comme carburant pour les transports. Substitué au gaz naturel fossile, ce biométhane permettra d'éviter l'émission d'environ 31 700 tonnes équivalent CO2 par an, soit l'équivalent des émissions provenant de la combustion de plus de 10 millions de litres de gazole.

Le site de Randolph Farms dispose d'une ressource en biogaz abondante et durable, permettant d'assurer la production de biométhane sur le long terme.