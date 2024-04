Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: confirme ses objectifs 2026 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Waga Energy a publié les résultats de son exercice clos au 31 décembre 2023, arrêtés le 26 avril 2024 par le Conseil d'administration.



Le Groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires (33,3 mE, +74 % yoy) tirée par la production de 336 GWh (+49 % yoy) grâce au démarrage de 5 nouvelles unités WAGABOX® et au maintien d'une disponibilité élevée (moyenne de 96 % sur les machines en exploitation depuis au moins 12 mois).



Grâce à la croissance des revenus, l'EBITDA 2023 ressort à -4,8 ME, contre -3,1 ME au 1er semestre 2023 et -3,2 ME sur l'exercice 2022, malgré l'augmentation du coût de l'électricité en France et des dépenses d'exploitation ' one off ' liées à l'augmentation des mises en service. Le Résultat net part du Groupe ressort à -16 ME contre -10,1 ME en décembre 2022.



À ce jour, le Groupe exploite 23 unités de production de biométhane en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 915 GWh/an. 14 autres unités sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis. Une fois opérationnelles, ces 37 unités représenteront une capacité installée de 2,2 TWh/an.



Sur la base des unités en exploitation et des projets en construction, le chiffre d'affaires annuel récurrent et contractualisé est de l'ordre de 100 ME, contre 46 ME il y a un an.



Le groupe confirme ses objectifs 2026. Il vise un chiffre d'affaires d'environ 200 ME, un EBITDA breakeven courant 2025, une capacité installée de ~4 TWh/an, un chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 ME et une capacité installée permettant d'éviter l'émission de 660 000 tonnes d'eqCO2 par an.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris -0.97%