Waga Energy: chiffre d'affaires 2021 dopé par la production

(CercleFinance.com) - Waga Energy a fait état hier soir d'une hausse de 29,6% de son chiffre d'affaires en 2021, essentiellement sous l'effet d'une augmentation de sa production de biométhane.



La société iséroise, qui produit du biométhane en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets, dit avoir réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 millions d'euros, contre 9,5 millions en 2020.



Dans un communiqué, Waga explique que cette hausse résulte de l'augmentation de la production de biométhane à partir de dispositifs d'épuration baptisés 'Wagabox', mais aussi de la vente d'équipements de cryogénie au groupe Air Liquide.



En faisant abstraction de cette dernière opération, la croissance du chiffre d'affaires ressort à 14,7%.



Au niveau opérationnel, ses dix unités 'Wagabox' actuellement en exploitation ont produit 145 GWh de biométhane en 2021, soit 26,7% de plus que l'année précédente.



Waga Energy - qui a signé huit nouveaux contrats l'an dernier - s'est notamment ouvert les portes du marché nord-américain avec deux signatures au Canada et un aux Etats-Unis, ce qui lui offre de nouvelles perspectives de développement à l'international.



Fin 2021, onze unités 'Wagabox' étaient en construction.



Suite à cette publication solide, l'action Waga Energy s'inscrivait en hausse de 6% mardi matin à la Bourse de Paris.





