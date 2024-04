Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: avenant au contrat de liquidité information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 09:18









(CercleFinance.com) - Waga Energy a signé le 2 avril 2024 un avenant au contrat de liquidité conclu le 19 novembre 2021 avec la société Portzamparc - BNP Paribas, afin d'augmenter de 300 000 euros les moyens qui y sont affectés.



Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant sur l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de la pratique de marché admise, vise à améliorer la liquidité du titre et à créer de meilleures conditions de négociation pour les investisseurs.



Ainsi, la position après apport de ces nouveaux moyens en date du 2 avril 2024 est de 29 187 titres et 594 124,59 euros.





Valeurs associées WAGA ENERGY Euronext Paris -2.26%