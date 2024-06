Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: accord de production de biométhane au Texas information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce la signature d'un contrat de longue durée avec OCI Global, l'un des principaux producteurs d'azote, de méthanol et d'hydrogène dans le monde, portant sur la production de biométhane sur le site de stockage des déchets de la ville de Beaumont (Texas), via la technologie brevetée 'WAGABOX'.



Concrètement, OCI Global va installer un dispositif de captation sur le site de stockage des déchets de la ville de Beaumont, afin de capter le gaz émis spontanément par la dégradation des déchets organiques.



Ce gaz sera ensuite transformé en biométhane par une unité WAGABOXinstallée sur le site, puis injecté dans le réseau de gaz local.



L'unité WAGABOX sera construite, détenue et exploitée par Waga Energy dans le cadre d'un contrat de service d'épuration tandis que OCI Global sera propriétaire de la production de biométhane.



Selon Waga Energy, la WAGABOX qui sera mise en service en 2025 permettra d'éviter le rejet annuel de quelque 27440tonnes d'eqCO2.





