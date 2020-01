Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wacker Neuson : en hausse, porté par un analyste Cercle Finance • 28/01/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - Le titre Wacker Neuson avance ce mardi de +3%, porté notamment par l'analyste Jefferies qui annonce initier la couverture du titre avec une recommandation 'achat'. 'Après l'avertissement de la semaine dernière sur la rentabilité de l'exercice 2019 (...), les marchés ont puni les actions Wacker Neuson, qui s'échangent désormais à 50% en dessous de leur sommet de 2019 et avec une forte décote par rapport à leurs pairs. Laissant de côté un 2e semestre 2019 décevant avec plusieurs problèmes opérationnels auto-infligés, nous pensons qu'il est temps de regarder la valeur fondamentale du titre', explique le broker. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 23 euros.

Valeurs associées WACKER NEUSON XETRA +2.98%