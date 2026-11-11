Wachtell, choisi par Nvidia pour mener l'enquête sur Huang, s'est forgé une réputation dans les batailles au sein des conseils d'administration

Nvidia NVDA.O est la dernière entreprise en crise à faire appel au cabinet d’avocats de Wall Street Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, alors que le fabricant de puces électroniques fait face aux retombées d’informations selon lesquelles son directeur général, Jensen Huang, aurait eu une liaison avec une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Le conseil d’administration de Nvidia a déclaré lundi avoir choisi Wachtell, un cabinet de Manhattan, petit mais prestigieux, qui perçoit depuis longtemps des honoraires élevés pour ses conseils dans le cadre de fusions majeures et de batailles acharnées pour le rachat d’entreprises, afin de mener « une enquête approfondie et indépendante » sur cette affaire.

L’enquête sera dirigée par Joon Kim, un ancien haut magistrat fédéral qui a rejoint le cabinet Wachtell le mois dernier après avoir quitté un cabinet concurrent. M. Kim était l’adjoint de l’ancien procureur fédéral de Manhattan, Preet Bharara, sous l’administration du président démocrate américain Barack Obama.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que M. Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ressortissante chinoise sans lien de parenté avec lui, ancienne dirigeante de la société Megaspeed, basée à Singapour. Les autorités américaines ont mené une enquête à son sujet et ont conclu qu’elle était un agent des services de renseignement chinois.

Jensen Huang a depuis admis avoir eu une liaison extraconjugale. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante cette allégation relative aux services de renseignement, que la Chine a démentie.

Nvidia a déclaré que M. Huang coopérerait avec l’enquête et qu’il était déterminé à continuer de diriger l’entreprise. Cette controverse a soulevé des questions concernant la gouvernance de l’entreprise et sa dépendance vis-à-vis de son directeur général , qui la dirige depuis plus de trois décennies et en a fait le principal fournisseur de puces d’IA.

Kim et un porte-parole de Wachtell n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Nvidia n’a pas communiqué de calendrier pour l’enquête ni précisé si ses conclusions seraient rendues publiques. De telles enquêtes peuvent durer des semaines, voire des mois, et peuvent déboucher sur des changements de gouvernance, des mesures à l’encontre de dirigeants, des mesures de surveillance supplémentaires ou d’autres mesures correctives.

Surtout connu pour son activité en fusions-acquisitions et pour la gestion de litiges à enjeux élevés, Wachtell a travaillé pour des clients tels que OpenAI (le créateur de ChatGPT), Goldman Sachs, Salesforce, Capital One, Coinbase, Abbott Laboratories et CVS. La National Basketball Association a engagé Wachtell pour enquêter sur des allégations de fautes professionnelles au sein de l’organisation de basket-ball des Phoenix Suns, à la suite d’un reportage parut en 2021.

Parmi ses affaires récentes, Wachtell s’est retrouvé cette année face à l’entrepreneur milliardaire Elon Musk lors d’un procès en Californie, ce dernier ayant affirmé que le client du cabinet, OpenAI, s’était écarté de sa mission au service de l’humanité. En mai, un jury a rendu un verdict défavorable à Musk.

Le cabinet, fondé en 1965, s’est forgé sa réputation en partie en aidant les conseils d’administration à repousser les OPA, notamment grâce à la « pilule empoisonnée », une stratégie également appelée « plan de droits des actionnaires » qui a été conçue par l’associé fondateur Martin Lipton dans les années 1980.

Les notes de service publiques sur la gouvernance d’entreprise et le droit publiées par Wachtell retiennent depuis longtemps l’attention des avocats et des conseils d’administration. Dans l’une d’elles, datant de 2010, Lipton affirmait que les enquêtes internes « peuvent prendre une ampleur incontrôlable » et déconseillait de mener « des enquêtes illimitées et coûteuses qui exacerbent la crise au lieu de l’apaiser ».

Le cabinet, qui ne dispose que d’un seul bureau à New York, a été sans discontinuer le cabinet d’avocats américain le plus rentable au cours des dernières décennies, avec un bénéfice moyen par associé de plus de 12 millions de dollars l’année dernière, selon la revue spécialisée American Lawyer.