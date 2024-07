Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VW: recrute l'ex-directeur de Ferrari pour le projet Audi F1 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Audi, filiale de Volkswagen, prépare son arrivée en Formule 1 via la prise de contrôle total de Sauber Holding AG et en réorganisant la structure de direction.



Dans ce cadre, la firme aux quatre anneaux a annoncé aujourd'hui le recrutement, à compter du 1er août, de Mattia Binotto, ancien directeur de l'équipe Ferrari F1, afin de diriger le projet Audi F1.



Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la catégorie reine du sport auto, Mattia Binotto occupera la fonction de Directeur des Opérations et Directeur Technique de Sauber Motorsport AG, responsable de la gestion opérationnelle et du succès sportif de l'équipe.



Cette réorganisation vise à assurer l'autonomie et l'efficacité du projet Audi F1.





