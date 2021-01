Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VW : objectif CO2 atteint pour la division 'Passenger Cars' Cercle Finance • 21/01/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la division Volkswagen Passenger Cars a rempli et dépassé les objectifs de CO2 fixés pour sa flotte européenne en 2020 et 'produit environ six millions de grammes de CO2 de moins que la loi ne l'exige'. Avec une baisse des émissions de CO2 de émissions de 22% par rapport à l'année précédente, le parc de nouvelles voitures particulières de Volkswagen Passenger Cars dans l'Union européenne a atteint des émissions CO2 moyennes de 92 g/km, faisant mieux que l'objectif de 97 g/km. En revanche, en prenant l'ensemble des marques qui le constituent, le groupe Volkswagen n'est pas parvenu à atteindre son objectif CO2 pour 2020. Il compte cependant sur les sorties annoncées de nouveaux véhicules électriques des différentes marques du groupe pour atteindre cet objectif en 2021.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.66%