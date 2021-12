Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VW : Diess conforté, Brandstatter nouvel homme fort information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - Volkswagen a confirmé jeudi dans ses fonctions le président de son directoire, Herbert Diess, que certains analystes disaient fragilisé par des conflits permanents avec les instances représentatives du personnel. Le géant allemand a annoncé aujourd'hui que Diess hériterait même de la responsabilité de Cariad, la branche de logiciels automobiles du groupe, à compter du début de l'année prochaine. Cette annonce survient alors que plusieurs sources de marché dénonçaient, depuis quelques semaines, des désaccords incessants entre l'équipe de management et les puissants syndicats du groupe. Pour les analystes, ces tensions risquaient de distraire le groupe dans la réalisation des objectifs stratégique, mais aussi de remettre en question le leadership de Herbert Diess, son actuel patron. Si Herbert Diess est conforté dans son rôle, Volkswagen a également officialisé jeudi la promotion de Ralf Brandstatter, qui va prendre la tête d'une nouvelle branche regroupant les activités de voitures particulières de la marque VW à compter de l'an prochain. Nouvel homme fort du groupe, Brandstatter prendra également en charge la responsabilité de l'activité en Chine, qui est désormais le premier marché du groupe automobile allemand. A la Bourse de Francfort, l'action Volkswagen reculait de 0,8% jeudi après-midi suite à ces annonces.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +17.93% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.13%