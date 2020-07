Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VW : démission du président de Skoda, Bernhard Maier Cercle Finance • 10/07/2020 à 12:04









(CercleFinance.com) - Bernhard Maier a l'intention de démissionner de son poste de président du conseil d'administration du constructeur automobile tchèque Skoda à la fin du mois, a annoncé vendredi le groupe VW. Après avoir précédemment travaillé pour BMW, Bernhard Maier a pris la présidence du conseil d'administration de Porsche Allemagne en 2001 et, en 2010, il a été nommé membre du conseil des ventes et du marketing chez Porsche, où il a modernisé l'organisation commerciale. Bernhard Maier a été nommé président du conseil d'administration de Skoda en novembre 2015. Son successeur sera annoncé lors de la réunion du conseil d'administration de Skoda en août 2020, a indiqué la société.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.48%