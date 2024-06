Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: retenu par le discounteur danois Netto information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 08:21









(CercleFinance.com) - VusionGroup a annoncé mercredi que sa technologie d'étiquettes intelligentes avait été choisie par l'enseigne Netto, la première chaîne de supermarché 'discount' du Danemark.



Après les déploiements réussis chez Fotex et Bilka, le leader danois du discount devient la troisième chaîne du groupe de distribution Salling Group à sélectionner les solutions de digitalisation de l'ex-SESimagotag.



Salling Group, qui travaille avec VusionGroup depuis plus de 15 ans, a prévu de déployer les étiquettes électroniques et la plateforme VusionCloud dans 550 magasins Netto entre le troisième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.



Vusion souligne que ce contrat vient renforcer sa position de 'leader' en Scandinavie.





